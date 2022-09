Péruwelz: eux aussi aimeraient avoir une vie de chien!

Le couple sort du chalet. Angie tient un chien en laisse. Un staff, qui regarde tristement ses maîtres partir. Il ne semble pas trop d’accord de rejoindre le refuge où d’autres congénères l’attendent. Nous sommes en train d’assister en direct à un abandon. Mais il y a pire.

"Ici, les gens ont assumé jusqu’au bout, à savoir qu’ils sont venus nous voir avec leur chien et qu’ils nous ont précisé ses caractéristiques et son âge, confie Emeline.Souvent, ils sont abandonnés directement près du refuge. Des personnes nous téléphonent pour nous dire qu’un de nos chiens s’est échappé du refuge alors qu’il n’est pas à nous. Il vient d’être abandonné."

L’équipe de la SPA du Péruwelzis a trouvé une formule qui permet aux propriétaires de chiens désirant s’en séparer et souhaitant rester anonymes de se manifester."On leur demande simplement de nous laisser une lettre avec les caractéristiques du chien: âge, sociabilité, habitudes. Comme ça, ils ne sont pas trop gênés de nous les confier", ajoute Emeline.

Déjà 215 abandons!

À l’entrée de la SPA, une grande affiche en mémoire d’Annie Hannequart, qui a créé le refuge en 1992. La SPA doit composer sans sa fondatrice, décédée le 7 avril dernier.

"V ous voyez les fleurs sur les grilles? Annie aimait beaucoup que le refuge soit fleuri. On laisse les fleurs pour elle",assure Emeline.

Le vide laissé par Annie est grand dans les cœurs mais, l’expression est ainsi faite, the show must go on. C’est donc Angie, petite-fille d’Annie, qui a repris le flambeau. Enfin, façon de parler, parce que le refuge, elle l’a toujours connu et fréquenté.

"Depuis que je suis née,dit-elle.Tout se passe bien jusqu’à présent. J’essaie d’apporter des idées pour améliorer le refuge, refaire les cages, mettre en peinture. J’aime cette vie même si elle est épuisante entre boulot, famille et SPA Le plus difficile à gérer, au final, ce sont les gens. Ils n’ont plus de patience. Une période d’essai pour adopter un chien dure quinze jours. Mais souvent, au bout de deux jours à peine, ils nous ramènent le chien. Déjà, au niveau de l’équipe, on ne connaît pas le chien par cœur, alors au bout de 48 heures, vous pensez bien qu’il est impossible de le cerner."

La problématique des abandons submerge les SPA"Nous en sommes déjà à 215 depuis le 1er janvier", signale Angie.