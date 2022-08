La médaille avait son revers

Les portes du show-business se sont ouvertes à lui."Il était très ami avec l’humoriste Fernand Raynaud et participait régulièrement aux émissions 36 Chandelleset Reine d’un jourde Jean Nohain. Son imprésario, Marc Fourneau, était de Basècles, ajoute William.Fernand a aussi fait pas mal de campagnes publicitaires. On le voyait sur le Tour de France pour le savon Le Chat. Il a fait de la pub à la télévision aussi. Il a côtoyé Sacha Distel, Yves Montand mais aussi des hommes politiques comme Eisenhower, Auriol ou encore De Gaulle, qui déclarera même: “Je suis un petit garçon à côté de vous”…"

Au total, Fernand Bachelard aura parcouru l’équivalent de 45 fois le tour du monde en avion et 25 fois en voiture, visitant plus de 35 pays. En 1972, Fernand Bachelard se mariera avec Renée Colin, qu’il connaissait depuis les classes primaires. Un mariage célébré à Roucourt. Mais 4 ans plus tard, en janvier 1976, le géant Atlas s’éteindra à Gerpinnes, où il s’était installé avec son épouse, à 53 ans seulement."Il était diabétique. On lui a coupé une jambe et je crois qu’il s’est laissé partir", précise William Brulard.

«Comme si notre géant était mort une deuxième fois»

L’histoire du géant Atlas est aussi liée à plusieurs bâtiments, dont son café, Au géant Atlas, aujourd’hui abandonné."Un projet de rénovation va se concrétiser en octobre", signale William. Notre interlocuteur reste marqué par l’incendie d’un autre bâtiment sur les hauteurs de Bon-Secours, après la mort du géant:"En mars 1976, un musée du géant avait été créé. Mais début 1977, il a été ravagé par un incendie, dont on n’a jamais trouvé la cause d’ailleurs. On a perdu beaucoup de souvenirs. Quelque part, c’est comme si notre géant était mort une deuxième fois."