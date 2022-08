Rentrée spéciale pour Madame Valérie, la première en qualité de directrice de l'école communale de Wiers

En réalité, la jeune quadragénaire occupe le poste depuis fin avril. Elle remplace sa sœur, Marie-Line Huon, directrice appréciée qui se prépare à clôturer sa carrière professionnelle.

Jusqu’aux vacances de Pâques, Valérie était institutrice maternelle. à Wiers. Elle connaît donc bien les lieux et a posé sa candidature."D’autres personnes étaient intéressées mais il n’y avait pas de remplaçant dans le primaire alors que chez les maternelles, quelqu’un pouvait me remplacer. J’ai donc été désignée. En fait, j’ai suivi la formation pour devenir directrice. J’y pensais depuis un moment. La formation a débuté il y a un an et demi et il ne me reste que 30 heures à accomplir sur les 180."

Ce n’est pas sans un pincement au cœur que Valérie a quitté sa classe en avril, même si elle a toujours des contacts avec ses élèves."Je suis institutrice depuis 2003. Quand j’ai pris mes nouvelles fonctions après Pâques, je me suis dit: mais qu’est-ce que je fais là? En même temps, je considère ça comme un nouveau challenge. Il m’a juste fallu quelques semaines pour lâcher prise. Après 19 ans dans la même fonction, on prend des habitudes."

Une école où tout le monde se connaît

Dans quelques mois, un appel à candidatures sera lancé pour occuper le poste mais cette fois à titre définitif. Valérie sera candidate."Il y a un stage de trois ans à effectuer et une évaluation est réalisée chaque année avant la nomination."

Il est clair que Valérie aimerait poursuivre son parcours professionnel à Wiers, là où elle a non seulement fréquenté les bancs de l’école mais aussi commencé sa carrière d’institutrice."C’est mon école, façon de parler. J’y ai été scolarisée, j’y travaille depuis 2003. Plusieurs institutrices en place ont été mes institutrices. Wiers, c’est une grosse école, si on veut, avec près de 300 élèves, mais qui a su rester à taille humaine en gardant son caractère familial. Instits, élèves, parents: tout le monde se connaît parce que beaucoup de gens ont fréquenté cette école."

Fin juin, l’implantation de Wiers a eu les honneurs d’être le centre névralgique des corrections du CEB pour la Wallonie picarde. Une fameuse organisation que Valérie a dû gérer avec son équipe."Il y avait aussi la fête scolaire à préparer. Une première pour moi de l’autre côté de la barrière. Mais tout s’est très bien passé."