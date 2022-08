Pour rappel, Ipalle et CLEF projettent, au sein d’un partenariat public-citoyen, d’implanter un parc de quatre éoliennes entre les villages de Brasménil, Braffe, Bury et Wasmes-Audemez – Briffoeil.

CLEF agit au nom de plusieurs coopératives citoyennes qui, réunies en consortium, ont remporté le projet d’implantation d’un mât éolien sur l’aire autoroutière Nandy Gennotte suite à l’appel à candidatures lancé par la SOFICO.

Une première demande de permis pour un projet de six éoliennes avait été refusée et le projet a été revu, passant à quatre éoliennes avec un meilleur alignement par rapport à l’autoroute: deux d’un côté et deux de l’autre. D’une puissance totale maximale de 18 MW, ce projet permettra d’alimenter plus de 7000 ménages wallons par an en électricité renouvelable.

L’enquête publique est en cours jusqu’au 15 septembre et l’atelier organisé à Brasménil présentera les résultats de l’étude d’incidences. Les participants pourront poser leurs questions aux responsables d’Ipalle et de CLEF.