"Il s’agit d’un jeu pensé pour les familles qui est accessible aux enfants dès 8 ans accompagnéssouligne Kevin Stel, chargé de la valorisation de l’Escale forestière.Chaque équipe reçoit une carte vierge avec les coordonnées de dix points et à l’aide d’un rapporteur et d’une règle, il faut replacer ces dix points sur la carte."

Une fois que les points sont validés, les aventuriers s’enfoncent dans la forêt de Bon-Secours et tentent de retrouver les dix balises disséminées dans le bois. Les participants sont armés de leur boussole et d’un carnet.

Se prendre en photo

"Nous n’avons rien ajouté comme éléments. On trouve les balises sur des supports comme des panneaux ou sur d’autres éléments de la forêt,précise Kevin Stel.Il faut alors se prendre en photo et différentes questions sont posées à travers le carnet. À la fin du parcours, on compte les points ainsi que le temps mis pour réaliser l’aventure.

On peut faire le parcours contre une autre équipe si on vient en famille ou entre amis. À chaque balise, il y a des points à engranger. C’est une manière sympa d’apprendre en s’amusant. Le jeu sera accessible tout le temps."

La formule coûte 5 € par équipe et deux heures à peine sont nécessaires pour réaliser le parcours d’environ 5 km. Une façon ludique d’explorer la forêt de Bon-Secours!

accueil@pnpe.be ou 069/77 98 10