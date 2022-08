Le midi, les nageurs s’éclatent - «Pas de plafond pour se repérer»

Bien s’amuser, bien nager

C’est ainsi avec beaucoup de plaisir que Mathias Rosvelds, jeune papa, vient taquiner les couloirs de la piscine péruwelzienne sur le temps de midi en compagnie de quatre ou cinq collègues. Ils travaillent pour le compte d’une entreprise leuzoise et le déplacement est donc aisé vers Péruwelz.

" Le temps de midi est propice à la détente et on vient ici avant tout par amusement, confie le Péruwelzien.Le cadre à la Verte Chasse fait vraiment penser aux vacances. On déconnecte durant une heure. Tout est bien organisé pour nous placer dans de bonnes conditions. Certains de mes collègues connaissaient déjà bien cette piscine, d’autres moins, mais tout le monde en profite, surtout que plusieurs piscines de la région sont fermées pour cause de travaux."

Depuis trois ou quatre ans, Mathias, footballeur, s’est aussi lancé dans le triathlon et les longueurs qu’il réalise à Péruwelz sont toujours bonnes à prendre en guise d’entraînement."Encore une fois, on vient avant tout pour passer du bon temps mais chacun poursuit quand même un objectif, que ce soit une participation à des triathlons dans la région sur distance olympique ou alors pour préparer un semi-ironman en Sardaigne. Il y aura bientôt aussi les ironlakes au Lac de l’Eau d’Heure."

En soirée aussi? Il y a des demandes

Depuis quelques jours déjà, notamment sur les réseaux sociaux, les demandes pour ouvrir une telle plage horaire réservée aux couloirs, mais en soirée cette fois, se manifestent."Plusieurs personnes seraient partantes d’après ce que je sais et sincèrement, ça me plairait bien aussi de pouvoir sortir du boulot et de venir nager une petite heure, assure Mathias.Les gens qui travaillent à la piscine effectuent déjà du bon boulot et il faut voir bien entendu si le personnel est disponible. Mais c’est tentant."

Originaire de Bon-Secours, Céline Meresse, qui n’a pas encore 17 ans, connaît bien la piscine de Péruwelz. Elle y a quasiment appris à nager et après avoir pratiqué également la danse, elle s’est remise dans le bain et n’a plus quitté la discipline.

Affiliée en Belgique à Bruxelles Atalante et en France également à Denain, la jeune nageuse, qui sort des championnats de Belgique où elle a terminé quatrième de sa catégorie sur 50 mètres nage libre, a pris l’habitude de venir faire des longueurs à la Verte Chasse sur un site en plein air qu’elle apprécie.

Préparer la saison prochaine

"Nager dans une piscine découverte, c’est l’idéal pour bronzer,sourit Céline.Plus sérieusement, les sensations sont globalement les mêmes sauf que par rapport à une piscine couverte, vous n’avez pas de repères visuels quand vous nagez sur le dos. Dans une piscine intérieure, il y a moyen de savoir où vous en êtes grâce au plafond. Pas dans un bassin extérieur."

Cette année aura été un peu particulière pour la pratique de la natation à Péruwelz puisque la piscine a ouvert plus tard, le 29 juillet."Je n’ai donc pas pu venir m’y entraîner en vue des championnats de Belgique qui avaient lieu fin juillet justement à Anvers,confirme Céline, dont le record est par exemple à 26.99 sur 50 mètres nage libre en grand bassin. J’y viendrai peut-être fin août pour entamer la préparation en vue de la saison prochaine."

En 2023, Céline Meresse souhaite améliorer ses différents chronos et espère briller sur la scène nationale et pourquoi pas européenne, en passant de temps en temps par la piscine de Péruwelz, bien entendu.