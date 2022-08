L’association a son siège social à Ciney mais sa responsable, Cathy Nsimba, est venue s’établir à Péruwelz depuis peu. Avec son équipe, la coprésidente de l’association sera présente afin de guider les visiteurs vers les différents ateliers.

"Ce samedi, il y aura de la massothérapie avec un travail sur les points stratégiques qui font réagir à la douleur, explique-t-elle.Une dame sera présente pour réaliser des tresses africaines et nous aurons également un stand de vente de bracelets. Des découvertes culinaires sont aussi prévues. Notre association est active dans le relooking, à savoir maquillage, coiffure, photos et ateliers créatifs avec aussi en toile de fond une démarche de lutte contre l’exclusion sociale, notamment chez les jeunes. D’ailleurs, dans nos statuts, nous insistons sur l’amélioration de l’aspect physique extérieur en partant du principe que cet aspect extérieur va rejaillir sur le bien-être intérieur de la personne et favorisera son épanouissement. L’association met aussi en œuvre des techniques liées à l’hygiène et aux soins à la personne."

L’ASBL participe régulièrement à des événements en lien avec le bien-être, par exemple lors d’un village d’associations dédiées aux femmes, mais aussi en marge de mariages ou d’anniversaires."On organise également des ateliers à domicile",précise Cathy.

Ce samedi, les enfants auront accès à un château gonflable et des balades en poneys seront proposées.

Infos via Facebook ASBL CjRelooking ou au 0498/13.07.09