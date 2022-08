Les maîtres nageurs insultés à la piscine de Péruwelz : le bourgmestre prêt à prendre des dispositions

Pas question toutefois d’entretenir une polémique, comme l’indique le bourgmestre, Vincent Palermo. Le problème n’est d’ailleurs pas neuf."La semaine dernière, plusieurs personnes venues de France se sont montrées insultantes vis-à-vis de nos maîtres-nageurs et d’autres membres du personnel. Nous avons dû faire intervenir la police car ces personnes ne voulaient pas quitter les lieux. Il y a eu des agressions verbales de leur part. Pas physiques, mais ces faits sont tout de même inacceptables. Il s’agit d’un petit groupe qui a été prié de ne plus entrer à la piscine le lendemain. Au sein du personnel, tout le monde en a eu marre. Il faut respecter les lieux, les autres nageurs et nos collaborateurs."

Pas de discrimination

Le bourgmestre a communiqué avec la police et au niveau politique, le collège doit bientôt se réunir. Il prendra des dispositions."S’il le faut, je prendrai un arrêté et on peut aussi modifier le règlement d’ordre intérieur, assure le bourgmestre.Maintenant, juridiquement, il faut voir aussi ce qu’on peut faire. Pas question d’interdire par exemple l’accès aux Français, d’autant qu’il y a des tas de gens qui viennent en famille et qui ne posent aucun problème. S’il faut mettre des stewards en plus, on le fera. On peut toujours faire appel à la police s’il y a un souci, mais elle n’a pas vocation à être tout le temps sur place. Je le répète. Il y a un règlement et chacun doit le respecter. Nous ne ferons rien de discriminatoire, mais personne ne peut jouer au caïd et faire sa propre loi à la piscine."