Nouvelle enquête pour l'implantation d'éoliennes sur le territoire de Péruwelz

Au départ, il prévoyait 6 éoliennes entre Brasménil, Wasmes-Audemez-Briffœil, Braffe, Bury et Roucourt, de part et d’autre de l’E42, mais la demande de permis a été refusée.

En 2019, les riverains avaient exprimé leur sentiment d’être encerclés par les éoliennes."Nous sommes contre les éoliennes dans le jardin des particuliers. Il ne faut pas non plus les repousser un peu plus loin. Cela ne ferait que déplacer le problème", expliquait un habitant de Brasménil.

Dans leur décision, les fonctionnaires avaient notamment pointé un impact visuel important, des effets d’ombrage stroboscopique et des nuisances sonores. Le projet a donc été revu, de même que la localisation des éoliennes. Désormais, il est question de quatre éoliennes d’une puissance électrique nominale maximale de 18 MW.

Deux de chaque côté de l’E42

"Nous avons veillé à ce qu’il y ait une véritable conception linéaire de part et d’autre de l’autoroute,souligne Laurent Dupont, président du comité de direction d’Ipalle.Le deuxième point, c’est la hauteur des mâts. Les nouveaux standards sont à 180 m mais il y a bien entendu des réticences et la commune nous a demandé de ne pas porter l’extrémité des mâts à 180 m mais bien de rester à 150 m."

L’éolienne portée par le consortium CLEF se situera donc à hauteur de l’aire d’autoroute Nandy Gennotte. Une deuxième éolienne prendra place de ce même côté de l’E42, tandis que les deux autres seront basées de l’autre côté de l’autoroute, plutôt vers Brasménil.

"Même s’il avait tout son sens, le premier projet était peut-être trop ambitieux,indique Bernard Verhoye, membre du comité de direction d’Ipalle.Cette plaine est propice à l’implantation d’éoliennes. Ici, nous sommes à nouveau dans un processus classique. Nous avons ajusté le projet et nous sollicitons le permis."

L’an dernier, le projet revu avait fait l’objet d’une réunion d’information, virtuelle en raison de la pandémie. Place maintenant à l’enquête publique, ouverte jusqu’au 15 septembre. Toute personne peut émettre ses remarques. Rendez-vous sur www.peruwelz.be (enquêtes publiques).