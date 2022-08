Wallonie picarde : sale temps pour les espaces verts

Du côté du service Travaux de Péruwelz, plusieurs mesures sont en vigueur."Aussi bien les ouvriers des espaces verts que les autres ouvriers du service, 65 au total, travaillent selon l’horaire d’été, à savoir de 6h du matin à 13h30,confie Yves Wuilpart, échevin des Travaux.Avant de débuter, ils doivent emporter de l’eau fraîche. Il leur a été demandé de travailler à l’ombre quand c’est possible et de réaliser en priorité les travaux qui peuvent être effectués ailleurs qu’en plein soleil. Les autres tâches attendront. Ils bénéficient de temps de repos supplémentaires et nous leur avons dit de ne pas travailler seuls. Si jamais un incident se produit, mieux vaut pouvoir compter sur la présence d’un collègue."

Pour le reste, le travail ne change pas trop par rapport aux tâches habituelles. Par exemple, ce lundi matin, une équipe s’est rendue au niveau des locaux de la police à la rue de la Verrerie pour procéder à l’entretien du parking avec au programme la taille des haies, arbres et arbustes ainsi que le désherbage du sol.

Tondre, mais pas court

Entrepreneur wiersien spécialisé dans les parcs et jardins, Andy De Backer était à pied d’œuvre chez un client quand nous l’avons contacté. Lui aussi s’adapte en fonction des températures."Pour l’instant, on évite quand même de travailler le béton, car il sèche très vite. Il nous a fallu trois semaines pour couler une terrasse, tellement les températures sont élevées. Les joints trinquent. Vendredi dernier, il faisait moins chaud et on a pu couler plus facilement la dalle. Pour les clôtures, on va privilégier pour l’instant les projets en métal plutôt que ceux en béton, pour les mêmes raisons. Donc plutôt du léger."

Au niveau des haies et des espaces verts, la taille relève plutôt de l’entretien, moins de l’arrachage ou de l’abattage.

Andy De Backer note aussi une forte explosion pour la pose de gazon en rouleau . "On en pose généralement deux ou trois par an mais ici, on est déjà à une dizaine."

On entend souvent dire qu’il ne faut pas tondre quand il fait chaud et sec. Andy De Backer nuance:"Il est permis de tondre, mais pas trop bas. Une herbe plus haute va mieux garder l’humidité. Ce qu’on évite aussi cette année, c’est de pulvériser contre les mauvaises herbes car avec cette chaleur, ça atteint aussi le gazon. Maintenant, il faut savoir que dès que les températures reviendront à la normale et qu’il pleuvra, les pelouses repartiront assez vite."