Est-ce la même bande qui avait commis un vol, la semaine dernière, au sein du magasin de vélos, Want You Bike, situé le long du quai des Vicinaux, à Tournai? Une trentaine de vélos avaient été dérobés, et finalement retrouvés quelques jours plus tard, sur l’autre rive de l’Escaut.

Le modus operandi est en tout cas assez similaire… À Péruwelz, les malfrats sont également passés par le toit, en le perçant, pour pénétrer dans le magasin. Le trou a été fait juste au-dessus des vélos. Il n’y avait aucun détecteur ni alarme à ce niveau-là.

Plusieurs vélos électriques ont été dérobés; l’ampleur du préjudice n’a pas été précisée.

À l’intérieur du magasin, les individus ont utilisé des caisses de piscine ou autre afin de se créer un escalier, et ainsi sortir les vélos via le toit.

Des traces de passages, ainsi que des traces de roues ont été relevées dans le champ de maïs à proximité du magasin. Une batterie de vélo y a également été retrouvée.