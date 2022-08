Péruwelz: des frites ont laissé place à des fleurs, celles d'Ophélie

Après une dizaine d’années en tant qu’employée fleuriste, Ophélie Deverchin a passé le cap, en devenant gérante de sa propre boutique. " Cela était prévu pour l’année 2023, mais j’ai eu l’occasion d’occuper le bâtiment actuel bien plus tôt suite à la cessation des activités du commerce précédent, la friterie “Arrêt 110”. Mon contrat en tant qu’employée s’est terminé le 31 mars et, à peine un mois plus tard, le 29 avril précisément, j’ouvrais officiellement les portes de ma boutique."