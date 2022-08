Des tomates gorgées de soleil… belge dans le Hainaut occidental

"Nous venons de connaître un gros pic au niveau de la récolte, avec en moyenne 400 kilos de tomates récoltées de manière hebdomadaire. Ce pic a duré deux ou trois semaines. Le soleil et la chaleur sont des facteurs propices à la bonne tenue des tomates et leur évitent les maladies. Dès qu’il y a du froid et de l’humidité, comme l’an dernier, ça va nettement moins bien. En 2021, elles ont été sujettes au mildiou."

Ludovic table sur environ 400 plants et cultive différents types de tomates: Cœur de bœuf, Rose de Berne, Noire de Crimée, Purple Calabash, Green Zebra.. Il y a aussi les rouges traditionnelles. Il vend sa production directement dans son magasin, rue Pavot à Wiers, ainsi qu’à la ferme du Buis à Barry et chez l’épicerie Courte Échelle à Péruwelz.

Gérer les surplus

Le défi, pour des maraîchers comme Ludovic, est de pouvoir vendre un maximum de produits, mais également de parvenir à gérer le surplus, surtout en cas d’année fertile comme 2022. Il est vrai que les maraîchers n’ont pas forcément non plus le temps de transformer leur production. Il leur est donc nécessaire de trouver des filières.

"On récolte en moyenne de début juillet jusqu’au 15 septembre, une période durant laquelle la demande est forte. Mais on peut très bien tenir jusqu’au 15 octobre. Ensuite, les légumes d’automne prennent le relais. J’ai déjà pris contact avec un transformateur mais il ne pourra prendre mon surplus qu’à partir du 15 août. Sinon, j’adhère à la ceinture alimentaire du Tournaisis."

Au niveau de ce collectif paysan et citoyen, des projets se développent, comme la création d’une filière de légumes bio et d’une coopérative de légumerie pour la restauration collective.

L’an dernier, Ludovic avait collaboré avec le parc naturel des plaines de l’Escaut et un autre maraîcher, Mathieu Decarpentrie (My Biotiful Berries à Esplechin), ainsi que divers partenaires afin de confectionner des soupes sous le label les Douceurs de nos maraîchers. Là encore, une façon pour Ludovic et ses collègues de pouvoir écouler leur surplus."Ici, je fais du bio. Forcément, ça a un coût et il faut pouvoir à la fois proposer des produits à un prix raisonnable aux clients tout en nous y retrouvant aussi. Sur les tomates classiques, on est à 3,5€ le kilo, à 5 € pour les spéciales."

En cette période estivale, courgettes, concombres et aubergines ont également le vent en poupe. C’est ce qu’on appelle les légumes-fruits d’été. Des variétés aux couleurs éclatantes sublimées par le fameux soleil. belge.

À consommer tout de suite ou plus tard

Samedi matin, place Carbonnelle à Tournai, le marché est très prisé des amateurs de fruits et de légumes. Romuald Wille (le jardin de Romuald à Forest) est fidèle au poste pour y vendre ses produits. Le vendredi, il vend directement chez lui, à Forest, tandis que le marché du samedi à Tournai est un rendez-vous qu’il ne manque pas.

Romuald Wille est fidèle au rendez-vous du marché de Tournai le samedi. ©ÉdA

Ici aussi, les tomates ont particulièrement la cote en ce moment. Un bonheur pour ce maraîcher qui aime mettre l’accent sur les saveurs."Nous avons de bonnes conditions météorologiques, avec un bel ensoleillement. On cueille depuis le 10-15 juillet et ça continuera jusqu’à la mi-octobre", souligne Romuald, certifié en culture biologique.

Les caisses de tomates sont prises d’assaut."Les variétés anciennes sont très bien pour faire des salades. Elles sont moins productives mais très tendres, avec une fine peau. Les tomates cerises sont en forme aussi avec pas mal de coloris. On essaie d’apporter de la diversité mais on cultive aussi les tomates rouges classiques. Les prix varient en fonction de la variété mais globalement, on tente de proposer un prix correct et raisonnable pour le consommateur."

Certains clients emportent des colis de 5 kilos, au prix de 12 € environ, en vue de réaliser conserves et coulis pour l’hiver. Haricots verts, aubergines et poivrons sont également courtisés.

Romuald ne devrait pas éprouver trop de difficultés à écouler sa production, lui qui prône le circuit court et la vente directe et qui utilise aussi la formule des groupements d’achats.

Producteur, entre autres, de tomates à Lessines, Jean-François Maribro (Au jardin d’antan) a constaté un changement dans les habitudes de sa clientèle."Souvent, on vend plutôt des tomates rondes rouges classiques mais cette année, c’est la Cœur de bœuf qui cartonne. D’après les retours des clients, c’est son calibre et son côté charnu qui séduisent."

Jean-FrançoisMaribro (Lessines) a constaté une évolution. ©ÉdA

Jean-François n’est pas certifié bio mais il n’utilise pas de produits chimiques sur ses cultures. Le rendement, il le confirme, est très bon cette année. Il devrait parvenir à écouler son stock sans trop de soucis."Le rapport qualité-prix doit rester intéressant pour convaincre le client. On est actuellement sur une moyenne de 3,6€ le kilo de tomates. Les prix sont dégressifs: c’est un peu plus élevé en début de saison et moins cher au fur et à mesure."