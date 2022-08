Un retour médaillé pour Fabian Stoclet à Péruwelz

Un prix qui récompense des mois de dur labeur."C’est une fierté pour moi de revenir avec cette médaille sur le cross-country, tant sur le plan personnel que pour la représentation de mon pays"commence le policier médaillé."D’autant plus qu’un collègue qui m’accompagnait (Bernard Terrasse) a, lui, remporté l’argent dans sa catégorie sur le semi-marathon. Comme quoi, un si petit pays que le nôtre peut faire de grandes choses En ce qui concerne le semi-marathon et même si je n’ai pas eu de récompense, je reviens avec mon record personnel dans cette discipline. Il est vrai que, si le sérieux mis dans ma préparation avait été vain, je serai revenu plutôt dépité."

Incrédule

La joie est d’autant plus grande qu’à la fin de son cross-country, Fabian n’avait aucune idée de son classement.

"J’étais tout d’abord incrédule lorsque j’ai appris ma 3e place. Totalement concentré sur ma course, j’étais seulement persuadé d’avoir un concurrent devant moi. Pour le reste, je ne savais pas. À vrai dire mes proches croyaient plus que moi à l’accession au podium, tant le niveau me paraissait élevé", explique le local.

Une aventure qui laisse des souvenirs

Outre le côté sportif, le Péruwelzien revient de Rotterdam avec une belle impression sur le pays hôte."Les Néerlandais sont très accueillants, avec une vraie culture du sport. C’est assez fou de se dire que, même à deux pas de chez nous, les mentalités peuvent être si différentes. L’organisation de ces jeux était d’ailleurs presque professionnelle, en lien avec leur amour de la pratique sportive et leur convivialité."

Et malgré son retour parmi nous, Fabian a déjà d’autres objectifs en tête."Place maintenant à un peu de repos, mais je compte surfer sur la vague de ces beaux résultats pour continuer à performer sur le challenge Acrho ou sur l’Evancy Trail de la Côte d’opale en Pas-de-Calais (27 km), organisé en septembre prochain", confie-t-il.

Au Canada en 2023

Et quand la question d’une participation aux prochains jeux mondiaux des policiers et pompiers se pose, c’est tout sourire que le sportif régional nous répond.

"Les belles performances de cette année ainsi que mes collègues me motivent fortement à tenter à nouveau l’aventure. Mais cela demande une grosse logistique, d’autant plus que l’organisation entière est faite par nos soins et qu’en 2023, la compétition se déroule au Canada. J’ai encore quelques mois pour y réfléchir mais une chose est sûre: en cas de nouvelle participation, l’objectif sera de faire au moins aussi bien."

Affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là.