Un accès total qui s’est fait attendre en raison de quelques problèmes difficilement prévisibles.

"La procédure d’ouverture de la piscine a été lancée en mars-avril, avec l’envoi des machines pour révision auprès d’un fournisseur"commente Vincent Palermo, bourgmestre de Péruwelz."Celles-ci nous sont revenues fin mai et, lors de leur mise en route début juin, nous avons constaté qu’elles étaient défaillantes. Finalement après d’autres tests, une seule pompe sur les deux était en état de fonctionnement. Dès lors je n’ai pris aucun risque, et j’ai souhaité le remplacement des deux dès prise de connaissance des problèmes, fin juin. Si une seule pompe fonctionnait, cela aurait mis en péril la qualité de l’eau ainsi que la bonne dissolution des produits qui y sont ajoutés."

Un véritable défi relevé

S’en est suivi un véritable défi: trouver en un temps record deux nouvelles pompes, les installer puis remplir les bassins, le tout en période de congés pour les entreprises."Finalement début juillet, nous avons pu commander ces fameuses pompes, qui ont été installées une dizaine de jours plus tard. Les bassins ont été remplis et après une série de tests de l’eau, le petit bassin a pu rouvrir le lundi 25 juillet et le grand depuis le vendredi 29 juillet. J’aimerais insister sur la prouesse réalisée par le service des Sports qui, en un temps record, s’est démené pour trouver une solution face à cette situation que personne n’aurait pu prévoir puisque, fatalement, nous ne pouvions connaître les défaillances qu’au moment de la remise en route de la machinerie."

Il est à noter que la piscine, en temps normal fermée à la fin août, maintiendra ses portes ouvertes jusqu’au 24 septembre.

"Le personnel a accepté de modifier ses plans de vacances afin de permettre une prolongation de l’ouverture. Ainsi les habitants, mais pas seulement eux, pourront profiter pleinement de leur piscine et de ses activités, telles que l’aquafitness ou simplement la nage en couloir."

Du côté des horaires, la piscine de Péruwelz est accessible le lundi et mercredi de 12h30 à 18h, le mardi, jeudi et vendredi de 12h30 à 19h et le samedi de 14h à 19h.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la commune: www.peruwelz.be.