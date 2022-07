La piscine en partie rouverte depuis lundi

Déjà plusieurs fois reportée, l’ouverture de la piscine de Péruwelz est une véritable saga. Lors du conseil communal du mois de juin, le bourgmestre Vincent Palermo (MR) avait annoncé que la piscine n’avait pas pu accueillir les nageurs dès le 20 juin comme initialement prévu.

La raison? deux pompes de la piscine en plein air étaient défectueuses. Elles étaient parties à l’entretien mais à leur retour, il s’est avéré qu’elles ne fonctionnaient pas. La Ville peinait par ailleurs, à les faire réparer ou à les remplacer dont le coût s’élevait entre 17000 et 18000 euros. Ce qui donc a retardé l’ouverture prévue du bassin de natation.

" Au départ, on nous avait parlé de six semaines mais les délais ont été ramenés à quinze jours", confie Vincent Palermo. " Certains agents ont accepté de modifier leurs congés et dès lors, la piscine pourra rester ouverte plus longtemps que prévu, à savoir jusqu’au 24 septembre". Une bonne nouvelle pour les fidèles nageurs.