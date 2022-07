Fabian Stoclet, un Péruwelzien aux World Police and Fire Games

Pour cela, le policier de profession n’a pas ménagé ses efforts, avec un rythme sportif digne d’un professionnel: "Je cours six fois par semaine, alternant du trail, de la piste, de la route, du fractionné. La vraie difficulté est de maintenir un tel rythme d’entraînement en solitaire, tout en ne se réfugiant pas derrière les horaires très variables de ma profession, pour laquelle je suis amené à faire tant des nuits que des journées mais aussi des matins ou des après-midi".

Des Jeux ouverts à tous

Pour participer à cette compétition, il n’y a pas obligation d’atteindre un certain temps. L’inscription est ouverte à tout policier ou pompier qui souhaite se joindre à la partie. Toutefois, le niveau est loin d’être à la hauteur des novices:" En 2017 j’ai été très surpris par les performances de certains participants. Tout le monde peut relever ce défi, mais il faut être conscient du niveau présent malgré tout",commente le péruwelzien.

Mais les défis, Fabian n’a pas peur de les relever. Sportif depuis plus de 20 ans et s’étant déjà illustré dans plusieurs activités (boxe thaïlandaise, cyclisme, course à pied…), il aime se challenger : "Outre le résultat, la fierté de représenter le pays ainsi que la zone Ouest Brabant Wallon est une motivation supplémentaire. L’aspect humain est aussi important, puisque ces jeux sont l’occasion de rencontrer des collègues du bout du monde, tout en se mesurant à plus fort que soi pour tester nos capacités. Selon moi, de telles compétitions représentent totalement les valeurs du sport".

La Belgique bien représentée

C’est ainsi que Fabian a pris la route des Pays-Bas il y a quelques jours, aux côtés de quatre autres collègues mais pas que.

"Au total, il y a près de 200 policiers/pompiers de notre pays qui feront le déplacement. Dans ma zone, je suis accompagné par Quentin Leloire, Louis Deguid, Bernard Terrasse et Ludovic De Jesus Alves. Bien sûr, le chef de Corps alloue un budget par participant afin de financer le logement, le voyage.".

Rendez-vous donc ce jeudi 28/07 et le dimanche 31/07 à Rotterdam pour suivre les aventures de notre local avec, qui sait, l’une ou l’autre médaille à la clé!