Une maison de village a remplacé le tram à Wasmes-Audemez-Briffoeil

La Fondation rurale de Wallonie souligne dans son cahier sur les ateliers ruraux que l’entité était alors déjà coupée par plusieurs infrastructures de communication (autoroute, canal et voie ferrée) et qu’une autre se profilait: le TGV. Pour lutter contre l’isolement des villages et renforcer l’offre de services à la population, des idées germent.

C’est dans cette optique que le bâtiment désaffecté sera rénové pour héberger une maison de village (infrastructure participative) et un atelier rural (équipement économique).

L’ancienne gare est basée à la fois au centre du village et à proximité de l’E42.

Le vicinal débarque

En juin 2004, l’ASBL Les Champrés sortait une plaquette consacrée au tram à Wasmes-Audemez-Briffoeil. L’occasion d’y découvrir l’histoire de cette ligne.

Fin du XIXe siècle pointe l’idée de créer à côté du réseau des chemins de fer un deuxième réseau ferré complémentaire susceptible de relier facilement la ville aux villages: le vicinal.

Grâce à une forte implication des fermiers locaux pour assurer le transport des matériaux, la dernière section de la ligne Tournai-Péruwelz transitant par Wasmes-AB sera achevée le 1er mai 1903.

En 1904, un an donc après l’inauguration de cette ligne, la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) décidait de créer dans le village un dépôt de tram, une gare vicinale. Ce dépôt comprenait plusieurs bâtiments et une gare de formation de convois. Mais qui utilisait la ligne? La plaquette des Champrés dévoile que le premier tram de la journée était surtout fréquenté par des ouvriers, employés et étudiants et comptait un grand nombre de voitures voyageurs tandis que le fourgon du bureau du chef de train recevait des colis et des marchandises à déposer dans des relais.

Les locomotives tractaient des wagons comportant des matériaux de construction comme des briques, des tuiles et du bois. Du bétail y était aussi transporté. En période sucrière, des betteraves transitaient par les wagons.

Le dépôt était situé près de l’école et le soir venu, quelques garçons se laissaient enfermer dans un wagon. Lorsque le convoi était à l’intérieur du hangar, ils sortaient de leur cachette pour jouer dans le dépôt.

Des poules puis des rats

Les installations de Wasmes-AB auront aussi un rôle crucial en matière d’emploi puisque de nombreux villageois y seront employés comme chauffeurs, distributeurs de billets ou contrôleurs.

Fin de la deuxième guerre mondiale, la locomotive à vapeur a vécu. Du moins à Wasmes-AB. La SNCV lance alors les autorails mais à Wasmes, l’autorail ne fera pas long feu: une bonne dizaine d’années à peine. La ligne Tournai-Péruwelz ne sera jamais électrifiée.

Le 21 octobre 1954, la SNCV signifiait la suppression de tout service ferré sur la ligne Tournai-Péruwelz. Le dépôt de Wasmes-AB était définitivement abandonné. L’ère du bus sonnait alors.

Jacques Faux, qui exploite à Wasmes-Audemez-Briffoeil la ferme Saint-Michel, connaît bien les lieux à travers son implication dans le syndicat d’initiatives du village et dans les Champrés.

"Une fois désaffecté, le dépôt a servi de poulailler, avec des centaines ou des milliers de poules pondeuses en batteries, puis a de nouveau été laissé à l’abandon.Il était colonisé par des centaines de rats, explique-t-il. Racheté par Jean Romans, négociant en grains, engrais et aliments pour bétail, il a servi pendant près de 30 ans au stockage d’engrais. La maison du chef de gare était alors séparée des autres bâtiments. Enfin, vers les années 90, il a été racheté par la Commune de Péruwelz, pour l’aménager en maison de village et atelier rural. Associer à la réaffectation un volet économique, à savoir l’atelier rural, permettait d’augmenter la par t subsidiable de quelques pourcents. L’atelier rural a d’abord hébergé un atelier protégé lié à une institution de l’entité.Il a ensuite servi de couveuse d’entreprise puis a été loué à des entrepreneurs."

Les habitants du village souhaitaient aussi une réaffectation de l’ancienne maison communale. "Ce bâtiment a bien été aménagé en 3 logements, poursuit Jacques Faux. Nous avions milité pour l’aménager dans un but communautaire, mais le principal était que l’ancienne maison communale, qui a une valeur patrimoniale, soit sauvée, alors qu’elle était au bord de la ruine et de la destruction."