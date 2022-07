Pour ce retour de la fête en l'honneur de la sainte patronne du fil et de l'aiguille, la journée s'annonce chargée: ouverture exceptionnelle des commerçants locaux, présence d'ambulants et marché du textile pour coller parfaitement au thème de la Sainte à l'honneur en ce jour festif.

"Une chiffonnade sera également mise sur pied avec des vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi que des accessoires" annonce l'ASBL Rond'Eau des Sources, grande organisatrice de ces animations.

Durant l'après-midi, le centre extrascolaire "La Ré-Création" contentera les plus jeunes avec l'organisation d'activités gratuites suivant le thème de la jungle, avant un spectacle haut en couleur proposé par le groupe "Youplabonds", spécialisé notamment dans les spectacles de clowns et de magiciens mais aussi la location de jeux forains et en bois, ou encore de châteaux gonflables.

Un concert exceptionnel

Viendra ensuite, sur les coups de 18h, le traditionnel concert mêlant à la fois artistes amateurs, professionnels, locaux mais aussi star de la chanson française! Se succéderont ainsi Rebecca Magro (artiste péruwelzienne), Quentin Goncalves (variétés françaises et étrangères avec notamment des reprises du répertoire de Grégory Lemarchal), le DJ Stéphane Baert, Black City tribute to Indochine (reprenant les plus grands succès du groupe français) et le groupe Mister Cover, que l'on ne présente plus.

La cerise sur le gâteau sera la présence, pour un show case exclusif, du talentueux Amir (auteur-compositeur-interprète franco-israélien) célèbre notamment pour ses titres "Les rues de ma peine" ou encore "On dirait".

Comme à son habitude, cette journée familiale du 24 juillet s'achèvera par l'incontournable feu d'artifice, peu avant minuit.