Wallonie picarde : à 5 pour un tour d'Europe pas comme les autres

"Il y avait plusieurs sites accessibles pour le départ. Nous, nous avons rendez-vous ce dimanche 17 juillet au niveau de la butte du lion à Waterloo, explique Caroline Cambier. Nous nous dirigerons ensuite vers Bruxelles pour prendre la direction des Vosges. Après, il y aura le Luxembourg, la Suisse, l’Italie, la République tchèque, la Slovénie, la Croatie et la Hongrie pour terminer. Nous rallierons Budapest le 23.

Chaque jour, on fera entre 400 et 500 kilomètres et nous dormirons chaque fois en camping dans un endroit différent et très souvent insolite".

Pour le plaisir

Aucune prise de tête, pas de réel objectif en termes de classement: le but de cette joyeuse troupe est d’en prendre plein les yeux et de passer un bon moment.

"Alisson et Arnaud nous avaient parlé de ce rallye et nous ont convaincus de vivre avec eux cette aventure, poursuit Caroline. Nous avions les mêmes voitures de base, à savoir un Transporter, et nous nous sommes donc dit que monter une équipe ensemble, en les personnalisant à l’identique, pourrait être vraiment super! Nous avons apposé sur les véhicules des stickers à l’effigie d’une marque bien connue. Il s’agit en quelque sorte d’un retour vers le passé, dans une ambiance un peu rétro."

«Qui vivra verra»

La préparation aura été, comme qui dirait, décontractée. "Nous n’avons prévu aucune préparation spécifique, si ce n’est celle de l’apéro pour évoquer les grandes lignes de notre périple... On part vraiment à l’aventure et qui vivra verra. Nous avons fait appel à plusieurs sponsors, à savoir des entrepreneurs et autres indépendants de la région qui ont chacun soutenu le projet en échange de publicité sur nos voitures et réseaux ou en fournissant des stickers, des drapeaux ou des victuailles.

À quelques heures du départ, nous sommes au point au niveau matériel. Nous avons emprunté à des connaissances certains objets comme un frigo capable de se brancher sur les voitures ou encore des talkies-walkies pour communiquer entre nous sur la route."