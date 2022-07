C’est l’été et les jeunes travaillent! Une fois de plus, le Plan de cohésion sociale (PCS) de la Ville de Péruwelz a coordonné l’action "Été solidaire, je suis partenaire". L’occasion pour 16 jeunes de 15 à 21 ans d’œuvrer pendant deux semaines au profit de la collectivité.

Les chantiers étaient proposés sur quatre sites. Au programme, mise en peinture et décoration des modules au sein de l’école communale de Callenelle, décoration du préau, mise en peinture de mobilier scolaire et rafraîchissement des jeux au sol (circuit vélos/trottinettes, circuit de psychomotricité.) à l’école communale de Roucourt. Du côté de la cité du Commandant Calonne, en collaboration avec l’IPPLF, les jeunes ont pris part à l’entretien général des venelles, à l’entretien et à la remise en état de l’espace plaine de jeux (nettoyage, mise en peinture des rondins de bois, installation d’un portail) ainsi qu’à l’entretien des jardins des personnes âgées.

Enfin, plusieurs tâches les attendaient au home Petit Gobert, qui dépend du CPAS: embellissement d’un espace extérieur, plantation de fleurs, mise en peinture d’un préau et d’un escalier extérieur et pose d’une clôture et d’un portail.

Une récolte de denrées alimentaires a aussi été réalisée dans plusieurs grandes surfaces de l’entité au profit des Ouvriers du Cœur et de la Croix-Rouge Péruwelz-Leuze. "Plus de 300 kg ont été récoltés" , signale Georges Hocq, président du CPAS.

Des jeunes qui travaillent pour les autres

Armés de leurs pinceaux, arc-en-ciel, soleil et autres motifs figuraient à leur palette ©EdA

Répartis par groupes de quatre, les jeunes ont passé une première semaine sur un site et une deuxième sur un autre. Nous avons ainsi retrouvé Anaëlle (15 ans), Olivia (19), Romain (19) et Louka (15) à l’école communale de Callenelle, armés de leurs pinceaux. Arc-en-ciel, soleil et autres motifs figuraient à leur palette. "Il s’agit de ma première expérience professionnelle, assure Louka. La première semaine, nous l’avons passée au home du CPAS, où nous avons embelli le site pour les personnes âgées avec des plantations notamment. Ici, à Callenelle, nous réalisons des travaux de peinture sur les modules et sur les jeux."

Un travail qui demandait adresse et concentration. ©EdA

Ce chantier à Callenelle fait suite à un projet rentré par la directrice, Julie Stiévenard, à propos de la décoration des trois modules. "Nous avons réalisé un concours en interne et lors de la fancy-fair de l’école, élèves, parents et enseignants ont pu voter pour les décors à réaliser."

«Lorsque les élèves reviendront fin août, ils trouveront leur cour égayée grâce au travail de ces jeunes.» ©EdA

Les jeunes étaient encadrés par les ouvriers du CPAS, de l’IPPLF et de la Ville . "Nous insistons sur l’aspect de service à la collectivité que ces jeunes dynamiques effectuent, que ce soit dans les écoles ou dans des institutions, précise le bourgmestre, Vincent Palermo. Des jeunes qui travaillent pour les autres, c’est ça la solidarité qu’on retrouve dans cette opération. Lorsque les élèves reviendront fin août, ils trouveront leur cour égayée grâce au travail de ces jeunes."