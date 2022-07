À Péruwelz et dans neuf autres communes de Wapi: la lecture dans les parcs est de retour

Il y en aura pour tous les goûts: "Nous amenons un chariot contenant une petite centaine d’ouvrages. Ainsi, en fonction du public qui se trouve devant nous, nous pouvons nous adapter et proposer un récit qui peut plaire à la majorité. Ceux qui le souhaitent peuvent même prendre un bouquin et lire dans leur coin, au calme des espaces verts de la commune ", continue-t-elle.

Sans rendez-vous

Il n’y a aucune contrainte: "Chacun vient et repart quand il le souhaite, pendant les heures de l’activité bien sûr, mais sans rendez-vous et de manière totalement gratuite. Notre objectif est de proposer un "tiers lieu", à savoir un endroit dans lequel chacun peut trouver une forme de paix et un moment de totale détente, loin des tracas du quotidien", précise Gladys.

Au total, c’est une petite vingtaine de personnes qui s’agglutinent en général par séance pour écouter les histoires racontées avec talent par le trio des bibliothécaires péruwelziennes citées précédemment: " Nous souhaitons privilégier un moment de qualité et d’échanges avec le public, pouvoir interagir avec les petits mais aussi les grands. Nous racontons sans micro, alors avoir une foule devant nous rendrait la tâche compliquée. En fonction des moments, nous nous alternons avec Amélie, Anne-Françoise et moi-même afin de reposer nos voix".

Petits ou grands, laissez vous bercer par les voix talentueuses des trois bibliothécaires dès les vendredis 8 et 15 juillet de 10h30 à 12h au parc de Péruwelz et aux mêmes dates de 15h30 à 17h à la plaine des Sapins à Bon-Secours. "Lire dans les Parcs" vous accueillera également aux mêmes heures et aux mêmes endroits les vendredis 19 et 26 août.

Enfin, les trois conteuses vous attendront le mercredi 13 juillet de 15h à 16h30 à Brasménil et à l’horaire identique le 17 août à Wasmes-Audemez-Briffoeil.

Pour l’ensemble des autres sites, les données pratiques d’organisation peuvent être consultées sur https ://bibliotheques.hainaut.be/actualites/lire-dans-les-parcs-0