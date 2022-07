Pendant une journée, les jeunes sont heureux de participer à une sortie active tandis que les pêcheurs ne rechignent jamais à donner quelques trucs et astuces aux enfants.

Cette pêche solidaire avait été initiée en 2016 par l’ex-échevine Nathalie Deplus et le responsable de l’étang de Jaunay-Clan, Léopold Deladrière, afin de permettre à ces jeunes de découvrir les joies de la pêche en compagnie de pratiquants aguerris.

"Tous les enfants sont contents et c’est bien là l’essentiel. Le but est atteint ", a salué Georges Hocq, président du CPAS.

"Nous félicitons à la fois les jeunes et les pêcheurs pour leur implication. Les enfants se sont montrés très attentifs aux conseils reçus de la part des pêcheurs confirmés de l’étang", a souligné le bourgmestre, Vincent Palermo.

Cet étang de Jaunay-Clan est situé à deux pas de l’ancienne caserne des pompiers, rue Castiau. Les pêcheurs ont accueilli un premier groupe d’enfants le matin et un second l’après-midi. À l’issue de chaque séance de pêche, des diplômes ont été remis aux jeunes. Toujours un grand moment. Philippe, adolescent qui réside dans une institution sur la commune, n’en revenait pas. Il était tout sourire. "J’ai pris six poissons, dont un très gros dès le début."

Carpes, tanches, carassins: les lignes ont été fort sollicitées durant toute la journée. Les ingrédients étaient réunis pour faire de ce pot-pourri de sensations un mélange rafraîchissant englobant participation, amusement et inclusion sociale.