Un couple agresse deux inspecteurs de police sur la Place de Péruwelz

Le 28 juin 2020, en pleine patrouille, deux inspecteurs de police circulaient à proximité de la gare de Péruwelz. Ils ont alors aperçu un individu occuper d’uriner contre la porte d’entrée de la gare. Les policiers se sont arrêtés afin de demander les pièces d’identité de l’homme visiblement alcoolisé. En s’approchant du véhicule, Robert (prénom d’emprunt) a proféré des insultes à l’égard des agents et il se montrait de plus en plus agressif. La situation a complètement dégénéré.