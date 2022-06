Péruwelz: le CPAS peine à trouver des bras, la Ville n'en cherche pas vraiment

Le président du CPAS, Georges Hocq, s’est dit satisfait de présenter pour la 9efois d’affilée un compte en boni (68935 €). "Nous avons pu refaire nos provisions et fonds de réserve à hauteur d’1,440 million. Une partie sera affectée à la masse salariale. Nous avons déjà subi 6% d’indexation et on annonce encore 2% fin de l’année. Au niveau du revenu d’intégration sociale, sur 225 RIS, on a 27% d’étudiants et 31% de personnes en réinsertion. La tranche 18-25 ans est importante et notre pôle éducatif joue un rôle primordial."