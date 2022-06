"J’ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie mais là, les rapports étaient consentis."

Il avait déclaré que sa compagne se sodomisait sur lui et qu’elle se servait de lui comme d’un godemichet…

Le président s’interroge: l’ex-compagne du prévenu dit avoir subi de nombreux faits non consentis mais n’a porté plainte que deux fois. "C’est que ça devait sortir de l’ordinaire" , dit le président.

Pour évoquer les agissements de son compagnon, la dame utilisait avec ses connaissances des codes via des textos.

Anthony a été arrêté à la gare de Mons. Il est aussi poursuivi pour coups et explique qu’il en recevait également de la part de cette femme, présente à l’audience.

Ce n’est pas tout. Anthony doit répondre d’un autre viol à l’encontre d’une jeune fille qui avait fugué d’un centre. Il l’avait traitée de handicapée et assure que le rapport était consenti.

La partie civile a détaillé le viol du 3 novembre 2020. "Il a agressé sexuellement sa compagne et l’a frappée. Elle avait un hématome sur la gauche de son visage. Il lui a attaché les poignets et a mis son sexe dans sa bouche. Elle n’a pas voulu le satisfaire alors que certains soirs, fatiguée, elle se laissait faire. Le jour des faits, elle lui a tordu les testicules et il a répliqué avec trois coups de poing avant de la sodomiser. Elle a hurlé de douleur. À l’hôpital, il y a eu constat d’agression sexuelle et de coups."

La partie civile parle de comportements sadiques. "Ma cliente est toujours très faible et a peur des hommes désormais. Même depuis la prison, il a encore eu une influence néfaste sur elle. Elle est sous emprise."

En pleurs, la dame, dira qu’il était parfois doux et gentil.

L’avocat de l’autre jeune femme, qui aurait été violée en avril 2021 dans une caravane en piteux état, indique que le prévenu a profité d’une personne vulnérable.

Le ministère public estime qu’il n’y a pas de remise en question dans le chef du prévenu et qu’il constitue un danger. Il réclame 5 ans.

15 ans ensemble

La défense s’est engouffrée dans un élément qui lui semble important: le prévenu et son ex sont restés 15 ans ensemble! "Il est en aveux pour les coups. Ils se sont connus alors qu’ils étaient SDF et ont vécu 7 ans dans la rue avant de trouver un logement. Leur quotidien, c’était fumer et boire. Mon client n’a jamais travaillé et voudrait suivre une formation."

La défense relève que la victime a varié dans ses déclarations. "Elle dit qu’il est parfois gentil. Pourquoi ne l’a-t-elle pas quitté avant? Nous demandons l’acquittement pour les viols sur son ex-compagne et sur la jeune fille. Il n’y a rien. Pour les coups, nous sollicitons le sursis probatoire."

Jugement le 30 juin.