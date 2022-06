Péruwelz : un toit… à tout prix pour la police

Le bourgmestre Vincent Palermo indique qu’il n’y a pas de projections chiffrées quant à l’éventualité de construire un nouveau commissariat. "Ça semble délicat avec la hausse du coût du prix des matériaux."

Clairement, le bourgmestre ne veut pas reproduire les atermoiements qui avaient coûté cher puisque les vitres blindées aménagées à la Herseautoise en vue de l’arrivée de la police n’auront servi à rien. "On a englouti des millions pour rien, rappelle-t-il. Ici, il faudra abattre quelques murs et aménager des cachots. Ce qui coûtera le plus, ce sont les aménagements liés à la sécurité des lieux."

400% d’augmentation!

Willy Detombe (RPP) demeure dubitatif quant au coût de l’aménagement de la Maison de la citoyenneté. "En 2021, on nous parlait de 350000 €. Ici, on est à 1,475 million, soit une augmentation de 400%!"

Le bourgmestre rétorque que le projet sera phasé. "On engagera d’abord 350000 €. On ne va pas inscrire plus d’un million en sachant que dans l’année suivante, on ne dépensera que 350000 €." Il précise aussi qu’il faut tenir compte du partenaire de Péruwelz au sein de la zone de police, à savoir Bernissart.

Justement, le directeur financier de la Ville, Alain Leclercq, présent pour détailler le compte communal 2021, a souligné que l’aménagement d’un commissariat à Péruwelz s’accompagnera de la création d’un commissariat de proximité sur l’entité de Bernissart. "Chaque commune investira dans un bâtiment et fixera un loyer."

La zone de police paiera un loyer à Péruwelz et un autre loyer à Bernissart pour occuper les deux bâtiments aménagés ou construits. Il est vrai qu’à Bernissart, l’antenne de proximité est installée aujourd’hui rue Grande, dans l’ancienne gendarmerie. Des locaux assez vétustes et trop grands.

Enfin, Willy Detombe a souhaité savoir si l’urbanisme allait quitter la Maison de la citoyenneté. Le bourgmestre lui a répondu que oui. Mais pour aller où? La question reste en suspens.