Chargés de la stratégie marketing vers les consommateurs, Hugo Destailleur et Laurent Caulier chapeauteront l’événement. L’entrée sera gratuite.

"Nous souhaitions mettre en avant des gens de la région. Ils seront installés de 10h18 h , confie Hugo Destailleur. Ils proposeront une présentation de leurs produits et également des dégustations."

On retrouvera ainsi la forge d’Ostiches, A&C cuir, maroquinerie cousue main de Péruwelz, Solia, créatrice de bijoux, la chèvrerie du Marais, productrice de fromages, glaces et cosmétiques, la Conser’very et ses confitures, Homa Made Alara, aromathérapie et herboristerie, Les légumes des 2 vernes, Mes petites bouteilles déco et un marchand de saucissons.

Deux jeunes brasseurs en herbe, Hugo et Cyril, seront présents pour faire découvrir leur société, la brasserie du Croncq, en référence au clocher de l’église de Pommeroeul, et leur bière, la Hurl, brassée chez Caulier.

"La brasserie a toujours voulu mettre en exergue l’entreprenariat, la volonté de se lancer. Le projet de ces jeunes cadrait bien avec nos valeurs , souligne Laurent Caulier. Tout au long de la journée, il y aura possibilité de se restaurer via un foodtruck et d’acheter nos produits. Des jeux pour enfants seront installés, avec un château gonflable."

Après le marché, le groupe Absoul se produira de 19 à 21h.

À noter qu’un cadeau sera offert aux 200 premières personnes arrivées sur le site.

Pour visiter la brasserie, réservez votre place gratuite via www.billetweb.fr/visite-de-brasserie.