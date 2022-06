La piscine de Péruwelz rouvrira dans 15 jours (au mieux)

Que s’est-il passé? "Les deux pompes de filtration ont été envoyées à une entreprise qui devait réaliser leur entretien , confie Vincent Palermo. Nous nous sommes inquiétés de ne pas les voir revenir. Finalement, lorsque nous les avons récupérées, on les a placées mais ça ne fonctionnait pas. Elles sont alors reparties vers une autre entreprise. La firme nous a dit que nos pompes avaient un souci. Il n’était pas question pour nous de les remettre en place en prenant le risque qu’elles lâchent. Il a donc été décidé de les remplacer."

Sauf que pour changer les deux pompes, le délai annoncé dans un premier temps était de quatre à six semaines. Une très mauvaise nouvelle non seulement pour les nageurs habituels, jeunes et moins jeunes, mais aussi pour les enfants fréquentant les plaines de vacances communales. " Heureusement, nous avons pu raccourcir ce délai à quinze jours voire trois semaines, poursuit le bourgmestre. La Commune n’est pas en faute. On les avait déposées dans les temps mais nous n’avons pas été prévenus tout de suite du problème. Néanmoins, nous nous excusons déjà pour ces désagréments."

Près de 20000 €

En attendant, il faudra débourser de l’ordre de 17000 à 18000 €, ce qui en soi n’est pas une catastrophe vu qu’un budget de 20000 € avait été inscrit justement pour des investissements à réaliser au besoin à la piscine.

Une bonne nouvelle tout de même dans cette affaire: alors qu’elle devait fermer à la fin du mois d’août, la piscine restera accessible plus longtemps. "Nous avons interrogé nos services pour savoir si c’était possible. Certains agents, et nous les en remercions, ont accepté de modifier leurs dates de congés, ce qui permettra une ouverture jusqu’au 24 septembre."