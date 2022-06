Péruwelz: la piscine ne rouvrira pas avant une quinzaine de jours

En cause, un problème au niveau des deux pompes. Elles étaient parties à l’entretien mais à leur retour, il s’est avéré qu’elles ne fonctionnaient pas. Au final, il faudra les remplacer. Coût: entre 17000 et 18000 €.

La piscine pourrait, dans le meilleur des cas, rouvrir dans une quinzaine de jours si un fournisseur est rapidement trouvé. " Au départ, on nous avait parlé de six semaines mais les délais ont été ramenés à quinze jours , confie Vincent Palermo. Certains agents ont accepté de modifier leurs congés et dès lors, la piscine pourra rester ouverte plus longtemps que prévu, à savoir jusqu’au 24 septembre. "