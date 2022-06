Xavier Nita, du bureau Adem, a explicité les grandes lignes du dossier. La partie de gauche restera du ressort de la SNCB. Pour le reste, au rez-de-chaussée, c’est principalement une brasserie de standing qui prendra place ainsi qu’un espace lounge. Un ascenseur vitré sera installé.

Plusieurs éléments patrimoniaux seront conservés, comme les escaliers en bois. "Ils seront restaurés et, pour pouvoir respecter les normes d’évacuation, deux nouvelles cages d’escalier en béton seront construites , a fait savoir Xavier Nita. Le sas d’entrée sera conservé et restauré également. Une nouvelle horloge extérieure sera mise en service".

À l’étage, on retrouvera plusieurs espaces polyvalents pour les associations.

Deux autres bâtiments sont aussi visés par cette réaffectation. Ainsi, les anciens sanitaires seront mis à disposition pour les besoins des services communaux et de la brasserie, alors qu’une sérigraphie retracera l’historique de la gare au niveau des vitrages des nouvelles menuiseries.

Quant au hangar, il accueillera un espace pour vélos (parking) et sur le pignon viendra se poser le logo de la Ville.

"Une signalétique est également prévue à l’intérieur mais aussi à l’extérieur, où des totems seront placés" .

Six ans pour concrétiser

Le projet, qui oscillait au départ entre 3,5 et 4 millions, se chiffre désormais à 5,855 millions! "Au niveau du timing, on ne pouvait pas aller plus vite , a assuré Vincent Palermo. Nous avons pu obtenir deux types de subsides. L’agence wallonne du Patrimoine a donné son accord pour 3 millions.Il nous restait 50% à financer. Mais nous avons répondu à un appel à projets de valorisation des biens à haute valeur patrimoniale. Au final, la commune devra donc débourser 1,85 million. Dans ce calcul, nous avons tenu compte d’une augmentation de près de 30% vu la conjoncture et nous avons même inclus une hausse supplémentaire de 15% en prévision d’une révision des prix en 2023".

Plus de monde, donc moins d’insécurité

Jimmy Ababio (PS) s’est inquiété de la disparition de 7 places de parking ainsi que de l’aspect sécurité dans le tunnel et sur le parking à l’arrière. "Vous prévoyez des terrasses devant la gare.Seront-elles sécurisées?"

Xavier Nita a répondu par l’affirmative, par le biais de potelets. Pour Vincent Palermo, ce souci de parking ne concerne que quelques dizaines de minutes surtout le matin et le soir: "En plus, on veut développer la mobilité douce. Un budget caméras a été prévu. Cette gare est inoccupée. Avec ce projet, plus il y aura de monde, moins il y aura d’insécurité".

Denis Renard (AC) a demandé si avec l’augmentation des coûts, il n’était pas plus raisonnable de n’aménager, dans un premier temps, que le rez-de-chaussée. Il lui a été répondu que pour obtenir des subsides plus conséquents, il fallait aménager l’ensemble et que deux marchés distincts auraient coûté plus cher.

Le bourgmestre a mis en avant un emprunt productif, via la location de la brasserie notamment.

"Vous ne pouviez pas isoler la toiture car le bâtiment est classé", a fait remarquer Willy Detombe (RPP). Xavier Nita a précisé que le patrimoine avait donné son accord pour l’isolation.

Le projet a été voté à l’unanimité.