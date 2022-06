"Notre souhait est d’offrir un moyen simple, accessible et sécurisé et ce sept jours sur sept, 24 heures sur 24, à ceux qui ne peuvent venir à l’hôtel de ville" commente le bourgmestre Vincent Palermo. Précision utile: le service population reste bien évidemment accessible.

D’autres projets digitaux sont à venir pour la commune: "Péruwelz se veut une administration 4.0 qui sait se moderniser en fonction des outils qui voient et qui continueront à voir le jour. Nous travaillons déjà sur d’autres projets permettant d’offrir de plus en plus de services. La réservation d’entrées telles que la piscine est déjà disponible ainsi que pour les spectacles, mais de nouvelles possibilités devraient suivre".

Pour récupérer vos documents en quelques clics, il vous suffit de surfer sur le lien https ://peruwelz.egovflow.be ou sur le site de la ville de Péruwelz, le tout en vous munissant de votre carte d’identité et d’un lecteur de cartes, ou tout simplement avec l’application ITSME.