Péruwelz : Synergie reprend su service. Apéro, vendredi!

Ces dernières années, avec en plus la crise sanitaire, les activités de Synergie se faisaient plus rares mais quelques personnes motivées reprennent le flambeau. Rendez-vous le 17 juin à partir de 17h dans le parc pour l’apéro de relance.

"Plusieurs membres fondateurs ont souhaité se retirer du comité afin de se consacrer au développement de leur entreprise ou de leur commerce , indique Valentin Hecq, du nouveau comité. Nous remercions Hervé Brackman, Éric Gourdin, Thierry Depuydt, Olivier Kerteux, Pierre-Yves Lardinois, Marc Dalla Vera, Emmanuelle Kensier et le dernier président Michel Van Neste pour leur investissement!"

Souper de gala en fin d’année

Au sein du nouveau comité, aux côtés de Valentin Hecq, on trouve plusieurs personnes qui s’investissaient déjà en matière économique et festive, à savoir Roberto Alota, Thierry Malice, Alexandre Merlot et Damien Prévot. " Nous organisons cet apéro dans le parc le 17 juin et nous allons aussi relancer un souper de gala fin novembre , souligne Valentin. Nous ne demanderons pas de cotisation cette année mais nous avons proposé aux personnes intéressées de nous rejoindre via un sponsoring participatif sous forme de tickets-boissons en vue de l’apéro. Nous n’avons pas officiellement désigné de président. Nous misons sur la force d’un groupe. Nous continuerons à mettre les commerçants en avant en insistant sur l’information, la communication et la promotion de leur actualité."

Lors de cet apéro, plusieurs concerts sont annoncés avec Manon Hansay, Louise et aux platines Laurent Fly.