Péruwelz : marché fermier à la Poudrière

Visites guidées

Légumes de saison, chocolats, volailles, pains, bières, confitures et autres produits laitiers seront au menu tandis que le magasin sera ouvert de 10h à 13h. Il y aura moyen d’explorer le site et ses espaces verts. "Des balades familiales seront organisées à 11h, 13h et 15h, précise Pierre-Étienne Durieux, chargé de projet circuits courts au parc naturel. En plus des artisans locaux, des collectifs seront représentés, comme le Court Circuit, les groupes en transition, les guides et maîtres composteurs d’Ipalle, la grainothèque et le Repair Café de Péruwelz."

Avec aussi des histoires contées, des jeux, des concerts. bar et petite restauration.