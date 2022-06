Entre collègues, ça marche, au CPAS de Péruwelz

Pour la troisième fois, cette Happy Team a participé à la Marche rose initiée par Pink Ribbon dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

"L’objectif était de faire au moins 10000 pas par jour durant tout le mois de mai, confie Elise Degouys, qui anime cette Happy Team. Ces 10000 pas sont reconnus comme le seuil à atteindre pour se maintenir en bonne santé. Il faut savoir qu’un cancer sur trois pourrait être évité grâce à la pratique d’une activité physique."

Une synergie Ville-CPAS s’est même mise en route à propos de cette Marche rose et au total, 32 personnes ont joué le jeu pendant ce mois de mai. "La finalité était de se mobiliser pour une bonne cause et de le faire collectivement, de regrouper des gens qui travaillent ensemble pour mieux se connaître encore et interagir professionnellement , poursuit Elise Degouys. Nous devions encoder nos pas chaque jour sur la plateforme après avoir versé chacun 10 € d’inscription. L’activité a suscité de l’engouement. Dans notre équipe, certaines personnes n’avaient pas l’habitude de pratiquer une activité physique et tout le monde s’est pris au jeu. Quelques-uns ont même acheté une montre ou un podomètre."

Clôture en forêt

Pour terminer tous ensemble, la joyeuse troupe s’est réunie à la plaine des Sapins à Bon-Secours pour prendre le départ d’une marche de clôture d’environ 4 kilomètres en forêt. L’Happy Team du CPAS organise des actions à Pâques et à la Saint-Nicolas par exemple. Lors de l’inauguration de la Herseautoise, c’est elle qui était à la manœuvre pour confectionner le jeu de piste faisant découvrir les nouveaux locaux du CPAS aux personnes présentes.

Visiblement, cette équipe a trouvé la formule qui marche.