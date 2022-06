Roucourt : miel centenaire chez les Amis unis, la plus importante association apicole en Hainaut

Pour rappel, la section de Roucourt n’est pas la plus ancienne du Hainaut mais elle est la plus importante avec 190 membres.

À travers Les abeilles et les chiffres , les visiteurs découvriront les différents ateliers et une partie de l’exposition sera axée sur la plantation des fleurs, des haies et des arbres mellifères

"Concernant les ateliers, le public pourra assister à l’extraction du miel avec des explications , souligne Jean-Luc Rochart, le secrétaire des Amis unis. On dévoilera aussi le filage et le gaufrage de cadres, le gaufrage de cires, la fabrication de bougies et nous présenterons une ruche et ses accessoires. Un coin cuisine sera aménagé pour la préparation de crêpes au miel."

Des photos et des panneaux didactiques lèveront le voile sur les différentes espèces mellifères tandis que le Parc naturel des Plaines de l’Escaut proposera un stand sur la biodiversité au jardin. Plantations, semis et aménagements divers inviteront les visiteurs à recréer un équilibre naturel.

Expo de matériel et promenade

"Un atelier pour enfants accompagnés sera également organisé. Nos petites têtes blondes se verront offrir un petit bloc à insectes qu’ils pourront installer à la maison , poursuit Jean-Luc Rochart. Il y aura également un stand avec les guides-composteurs pour montrer les bienfaits du compostage."

Notons encore l’exposition de matériel apicole ancien et nouveau, la vente de produits de la ruche et une promenade en calèche depuis la maison des abeilles jusqu’au rucher-école (500 mètres) avec visite guidée de celui-ci.

Petite restauration et bar seront à disposition.