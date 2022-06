Péruwelz : pour remplir votre déclaration d'impôts

"Auparavant, il y avait les contributions à Bon-Secours qui rendaient service à pas mal de citoyens. Le SPF propose maintenant des permanences délocalisées à Péruwelz pour le remplissage des déclarations. Voilà déjà quatre ans que le système fonctionne. Le SPF nous propose de reconduire l’action, a expliqué Vincent Palermo. C’est la formule sur rendez-vous qui sera de mise et les permanences ont lieu au niveau de l’hôtel de Ville dans l’ancienne conciergerie. Il y aura ainsi deux ou trois postes de travail le lundi 13 juin et sans doute aussi, en fonction des besoins et des demandes, le mercredi 22 juin. Comme il s’agit d’une démarche volontaire des communes, la priorité sera donnée aux habitants de l’entité".