La réaffectation de l'ancienne caserne de Péruwelz n'est pas une priorité

Jean-Philippe Régibo (PS) en a profité pour glisser ce qui devait être sa question d’actualité, à savoir l’avenir de l’ancienne caserne, vu que la zone de secours est désormais installée dans les nouveaux bâtiments de Blaton. "Il y a trois ans, vous nous aviez dit que ce serait une belle surprise.Un investissement immobilier était évoqué.Une étude aussi".

Le souci, selon Vincent Palermo, c’est le coût: "Quoi que nous fassions, ça coûtera des millions. En avons-nous les moyens? Non. S’agit-il d’un dossier prioritaire? Non. On doit déjà s’occuper de la gare et de la basilique. Ici, si on investit à coups de millions, dans trois ans, la Ville n’aura plus les moyens de faire face à ses missions. Mais oui, il y a des idées. Il faudra créer une commission. Maintenant, le bâtiment sera sécurisé pour ne pas qu’il soit squatté".

Nathalie Deplus (PS) voulait être rassurée quant à l’accès pour les pêcheurs à l’étang de Jaunay-Clan tout proche: " Notamment pour les concours, comme ce prochain week-end . N’y aurait-il pas moyen de déplacer la barrière?"

Le bourgmestre a indiqué que c’était prévu. Par ailleurs, une séance de pêche solidaire avec les jeunes des institutions du coin aura lieu le 2 juillet.