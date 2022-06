Toutes les actions programmées ont pu avoir lieu avec en plus l’organisation en novembre, durant une semaine, d’un marathon de la propreté avec la mise en évidence de plusieurs scènes de "crime environnemental" , un concept imaginé et conçu par le service prévention-sécurité en concertation avec les partenaires du PLP, le plan local de propreté.

Les chiffres sont malheureusement effarants. L’an dernier, dans le cadre des dix actions poubelles menées en semaine et le dimanche par les gardiens de la paix-constatateurs et en semaine par les agents des espaces verts, 177 constats ont été rédigés et 367 sacs ont été découverts. Les encombrants et les dépôts sauvages ne sont pas repris dans ces données. 233 avertissements ont été signifiés, la prévention et l’éducation restant de mise concernant les sacs déposés en dehors des heures ou des jours de collecte.

Plus inquiétant encore, 173 constats de dépôts sauvages ont été dressés.Des fiches avec preuves ont été rédigées quand c’était possible. Il y a des poursuites dans 10% des cas environ.

Petits chemins prisés

Sans surprise, les lieux prisés pour les dépôts sauvages sont les chemins de remembrement (le long de l’E42 ou du TGV), les points d’apport volontaire (y compris bulles à verres et vêtements) et ce, autant en ville que dans les villages. Enfin, des dépôts ont été constatés aussi sur les bords de route, tout simplement.

"Ces actions ont très bien fonctionné et elles seront poursuivies en 2022 avec 19 actions au programme ", a expliqué le bourgmestre, Vincent Palermo.

Eric Thomas (AC) a félicité les services pour leur travail: "Nous espérons que l’effet de prévention limitera les infractions.Nous serons aussi attentifs lors de la présentation des comptes à l’incidence financière des infractions sur les recettes".

Tout en soulignant que le travail était bien fait, Willy Detombe (RPP) a insisté sur le nombre de dépôts sauvages: "173, ça fait un tous les deux jours. Il faut poursuivre les actions. Mais on perd un agent-constatateur".

Le bourgmestre a répondu que cet agent avait souhaité "vaquer à d’autres occupations. On n’en récupère pas d’autre. Certes, quatre agents, ce n’est pas suffisant. Il en faudrait huit, comme dans le temps, mais nous n’avons pas les moyens d’engager. On maintient la cellule de prévention pour laquelle nous avons revu les missions, c’est déjà appréciable. À un certain moment, on ne savait pas si on allait la maintenir. On a désormais une caméra mobile, on se dote d’outils. Elle a déjà été utilisée".