L’heure de la reprise a donc sonné et cette gare aux fleurs va se transformer en véritable gare en fête grâce notamment à l’association avec le foyer culturel de Péruwelz, Arrêt 59, qui en profitera pour organiser ses portes ouvertes.

La base de l’événement demeure le marché aux fleurs, qui coïncide avec la fête des mères en France et qui draine en moyenne entre 600 et 1000 visiteurs. Cette année, pas moins de 50 stands seront installés.

"Artisans et producteurs proposeront bouquets, montages, plantes d’intérieur et d’extérieur, bulbes, légumes et plantes aromatiques , indique le bourgmestre et président de l’ASBL, Vincent Palermo. Il y aura des marchands avec sécateurs, cisailles et autres outils."

La gare aux fleurs, ce sera aussi l’opération cadeau fleuri. "Pour un montant minimum d’achat de 20 €, les exposants remettront un bon cadeau à retirer au stand de la Ville, devant Arrêt 59, poursuit Vincent Palermo. Et puis, durant la semaine qui précède la gare aux fleurs, les commerçants du quartier de la gare qui sponsorisent l’événement distribueront des bons cadeaux à leurs clients qui seront à retirer le jour de la gare aux fleurs."

Si vous achetez des plantes et que vous ne savez pas comment les transporter jusqu’à votre véhicule, pas de soucis: les résidents de l’Epsis (foyer de Roucourt) et du home Delano vous donneront un coup de main. Un service gratuit.

La journée s’articulera également autour de l’artisanat et des produits locaux, avec de nombreux produits de bouche (fromage, saucissons, miel.) et des articles cadeaux (aquarelles, paniers en osier, bijoux, poteries.).

L’art s’invitera en rue avec plusieurs animations interactives comme des échassiers, les Géants de Galapagos, le photomatronche et le groupe musical The Humphreys.

Les bénévoles de Cap 48 seront au rendez-vous également avec un espace buvette et barbecue.

Rendez-vous le dimanche 29 mai de 8h à 17h.