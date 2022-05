Bon-secours, maison de village : parfois, il faut faire des choix

Faire des choix

L’échevin Fabrice Cornet assure que tous les villages de l’entité mériteraient d’avoir une maison de village "mais on ne peut pas tout faire, d’autant que les subsides, qui étaient de l’ordre de 80 à 90% par exemple pour les abords de la basilique, sont désormais de maximum 50 à 60% avec des plafonds à 500000€. Il a donc fallu faire des choix". Le bourgmestre Vincent Palermo a de son côté rappelé que la maison de village aurait dû se faire à Bon-Secours sur le site des anciennes contributions mais qu’un autre choix, celui d’aménager les locaux des contributions pour étendre l’école communale, avait été fait. "Vous parlez d’autres locaux vides qui seraient adéquats sur Bon-Secours, mais appartiennent-ils à la Ville? Non. La part communale sur les chantiers augmente de plus de 20%. Nous allons déjà aménager l’étage de la gare pour les associations qui y auront accès gratuitement. Si nous devons acheter d’autres bâtiments, ça va devenir compliqué. Même si nous obtenons un bâtiment pour l’euro symbolique, il faut encore l’argent pour le transformer. Maintenant, ce dossier fait toujours partie des 60 fiches-projets du PCDR. Ce qui est abandonné, c’est d’établir cette maison de village aux contributions".