Péruwelz: pour l’informaticien Grégory, le travail du cuir, c’est plus qu’un passe-temps

Deux ans plus tard et sans formation présentielle, le Péruwelzien qui a tout appris en autodidacte connaît un beau succès dans la région, à tel point qu’il doit aujourd’hui renoncer temporairement aux nouvelles demandes: "J’ai passé de longues heures à visionner des tutos sur YouTube. En suivant des créateurs américains et anglais, j’ai pu parfaire mes techniques pour proposer des objets originaux et très bien finis. connaître un tel succès est une belle reconnaissance de mon travail et une fierté quant au chemin accompli" , continue-t-il.

Il y en a pour tous les goûts: portefeuilles, ceintures, porte-cartes, sacs à main, bracelets, carnets de notes, boucles d’oreilles… Grégory offre un large panel de créations. Le tout avec des matières premières de qualité: "Le cuir travaillé vient directement d’Italie, tanné de manière végétale et offrant donc un haut degré de finition. Mon but est d’offrir de la qualité à un prix abordable tout en gardant cet esprit créatif et ludique. Je ne souhaite pas copier des articles que je trouve en magasin mais bien créer les miens. Le fait de réaliser ces créations par passion et non par obligation me permet de travailler sans pression et donc de prendre le temps de réfléchir à chacune de mes productions" .

Un travail marqué par l’empreinte de la famille Viaene: "Mon épouse m’aide notamment à tresser les bracelets ou réaliser les boucles d’oreilles. Aussi, la marque "A&C Cuir" n’a pas été choisie au hasard puisqu’il s’agit des initiales d’Abel et Cal, mes deux enfants".

Garantis à vie

Les produits confectionnés par Grégory sont garantis à vie, tant que l’artisan continuera sa passion. Et cette dernière devrait durer: "Je m’éclate tout en travaillant. Mon rêve lointain serait de vivre un jour de cette activité, mais ce n’est pas d’actualité. J’insiste sur le fait qu’"A&C Cuir" n’est pas une maroquinerie, mon but c’est de créer et non de réparer des objets tiers".

Pour retrouver Grégory et ses créations, ce dernier vous donne rendez-vous le 29 mai à la Gare aux Fleurs de Péruwelz ou encore le 25 juin à la Brasserie Caulier, à l’occasion d’un marché artisanal.

Vous pouvez également retrouver les produits du sympathique et talentueux artisan sur Facebook (A&C Cuir) ou sur internet (AC-Cuir.be).