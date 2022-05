La sensibilisation à une alimentation saine se matérialise aussi par la collation de 10h avec fruits et légumes et la soupe lors du repas de midi.

D’ici et d’ailleurs

Cette fois, c’est un savoureux mélange de saveurs et de cultures qui va s’inviter à l’école du village à partir de ce lundi 16 mai sous la forme d’un tour du monde culinaire.

Pendant 15 jours, les élèves découvriront ainsi la Chine, l’Italie, l’Espagne, les États-Unis, la Grèce ou encore l’Inde et le Maroc à travers la gastronomie mais aussi des activités.

"À la base, l’école a participé au projet Osez le vert et s’est dotée d’un jardin et d’une mare naturelle, sans oublier les poules et le lapin , indique Ronald Lair, instituteur primaire. Nous souhaitions faciliter l’apprentissage des enfants par du concret. Pendant la récréation, les élèves s’occupent du jardin et des animaux sous l’œil d’une enseignante. Des leçons sont par ailleurs données à l’extérieur".

Du fait maison

De fil en aiguille, l’envie de découvrir des plats issus d’autres pays a fait son chemin. "Nous voulions faire connaître les pays du monde aux enfants par le biais d’un plat typique mais aussi en travaillant en classe sur des exposés, du bricolage, de la musique et des costumes, poursuit Ronald Lair. Tous les plats seront là aussi cuisinés sur place et nous avons choisi des ingrédients qu’on peut trouver près de chez nous, même si ces plats sont typiques d’autres pays".

Du côté des maternelles, l’accent sera mis sur les danses, la musique, les grimages et les drapeaux avec une actualité qui changera de manière quotidienne pour faire voyager les enfants.