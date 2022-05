Péruwelz : Richard Ruben sera à l’Arrêt 59, vendredi... « En chanté »

Richard Ruben, En chanté, c’est un mélange des genres?

C’est un spectacle dans lequel je viens avec deux cerveaux, en quelque sorte. Il y a une partie théâtre et aussi un côté très musical où pendant 45 minutes, je vais enchaîner 35 chansons. Le public a l’impression que je les chante en entier alors que les morceaux ne durant que 40 secondes parfois. C’est très intense. J’imite aussi bien Pavarotti que Vianney, Gims… Ça part dans tous les sens.

Une vraie performance qui emmène les spectateurs sur les routes d’Europe.

C’est l’histoire d’une famille qui voyage et qui rencontre différents personnages et des figures comme Amy Winehouse en cure de désintoxication mais aussi des talents belges comme Poelvoorde ou Arno. C’est jubilatoire. Avec Sam Touzani, nous avions créé ce spectacle avant le confinement et nous l’avons relifté depuis. Il y a un accent stand-up aussi. Je vais également évoquer l’origine des voix que j’imite à partir de bruits.

Et puis, un régional de l’étape sera sur scène avec vous.

On peut vraiment dire ça puisque Thom Dewatt est originaire de Tournai, vit à Lessines et enseigne à l’académie de Mouscron. Il joue de huit instruments. Nous nous lançons notamment dans un hommage délirant à Brel. Il me met au défi. On rit beaucoup. Il y a aussi un hommage à Bashung, avec Thom au saxo.

Par rapport à l’avant-Covid, le public revient-il spontanément voire des spectacles?

Les 30-60 ans ont encore un peu de mal tandis que les moins de 30 ans sont happés par les influenceurs qui peu à peu viennent à la scène. J’adore me faufiler entre les générations. Quand des parents de 50 ans viennent au spectacle avec leurs enfants de 20 ans qui ne sont pas convaincus d’avance, ça me plaît. Je suis d’autant plus à l’écoute que mes enfants ont 20-25 ans.

