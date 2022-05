Pour rappel, Ecofrost souhaite étendre sa capacité de production et passer de 36 à 63 tonnes par heure de produits finis mais aussi diversifier ses gammes de produits et augmenter sa capacité de stockage. Le coût de l’investissement est de 80 millions.

Sur l’opportunité environnementale du projet, ce dernier étant en dérogation au plan de secteur, l’avis du Pôle est défavorable. Parmi les arguments, le fait que le projet est inclus en partie (78%) au sein du bois Battaille-Lapouille avec un risque probable de porter atteinte à des espèces protégées et à leurs habitats et que le projet se situe dans un massif forestier qui assure une continuité forestière entre le bois Battaille et celui de Bon-Secours repris dans le site Natura 2000 "Forêt de Bon-Secours".

Le Pôle dit aussi s’interroger sur les mesures de compensation. "Comment s’assurer que l’aménagement de 12 ha de terres agricoles à plus de 4 km du projet compensera réellement les impacts sur le massif forestier?"

Le Pôle regrette les abattages des arbres qui sont déjà en cours alors que la période de nidification des oiseaux bat son plein.

En matière de mobilité, le Pôle demande à la Direction des Voies hydrauliques de Mons d’équiper le quai de la Hurtrie ou un autre quai proche pour accueillir des navires frigorifiques classiques et ainsi accroître l’indépendance énergétique du demandeur et lui permettre de réduire ses émissions de CO2.

Déjà des abattages d’arbres

Néanmoins, une minorité, dans le Pôle, remet pour sa part un avis favorable, notant que "le projet permet d’améliorer sensiblement la situation environnementale globale. Nous constatons que de nombreuses alternatives de compensations des impacts ont été proposées par le demandeur au DNF et ceci durant plusieurs années."

Mais cette minorité veut que les périodes de chantier soient planifiées de manière à éviter les périodes de nidification des oiseaux et la reproduction des amphibiens. Elle regrette aussi les abattages des arbres en cours.

À signaler que cet avis du Pôle intervient dans le cadre de la procédure d’instruction administrative du projet et qu’il ne préjuge en rien de la décision finale!