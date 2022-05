Aujourd’hui et après mûre réflexion, celui qui se spécialise dans le "vintage de luxe" s’est finalement tourné vers "Griffé", un magazine à la vocation elle aussi historique. "La revue permettra de retracer la vie d’un vêtement, d’une marque et ce au moyen de son étiquette. Cette dernière raconte en elle-même une histoire, dès sa création jusqu’à sa vente avec le vêtement" , commence Julien Sanders, le Péruwelzien aujourd’hui expatrié du côté de Paris.

Mais pourquoi un intérêt pour l’étiquette qui, aux yeux d’un public amateur, n’est pourtant pas forcément lue? La réponse nous vient de constats réalisés par Julien et son acolyte Salomé Dudemaine, historienne de la mode. "Pour les professionnels du vintage et archivistes de la mode, elles permettent d’identifier et dater un vêtement. Aussi, elles racontent des récits inédits pourtant laissés de côté par les discours marketing. "Griffé" partira donc à la découverte de ces récits afin de les partager avec les passionné(e)s de la mode vintage et actuelle", explique Julien.

Des thèmes plus faciles à répartir

La différence entre un livre et un magazine réside dans la facilité à passer d’un sujet à l’autre. Ainsi, la revue s’est d’elle-même imposée comme plus appropriée au concept. "Par exemple dans la première édition, nous sommes partis en Italie pour retracer l’histoire de la "Maison Margiela". Mais outre le récit de cette marque, nous avons également réalisé un sujet sur "La Redoute" ou encore sur "Neyret", une entreprise familiale basée à Saint-Étienne qui confectionne depuis près de 200 ans les étiquettes et rubans des marques de luxe et parfumerie françaises." Pour répartir de manière logique et en images ces différents thèmes, la revue est donc plus appropriée.

L’accès à ses marques de luxe peut sembler compliqué mais, au contraire, les différentes maisons sont enjouées quant à cette idée.

"Le vintage fait partie intégrante de toutes les marques. Seulement, il n’existe aucun répertoire ou annuaire permettant de rechercher tel ou tel vêtement. L’idée d’apporter un référentiel vintage de la mode est ainsi reçue avec enthousiasme par la plupart des maisons" , se félicite le Péruwelzien/Parisien.

Un succès total

En précommande depuis le 28 mars et jusqu’au 23 mai, la revue "Griffé" connaît déjà un beau succès avec près de 90% de l’objectif atteint en à peine un mois. Fixé au prix de 30 €, le magazine sera aussi disponible en librairie belge et française. "Ce succès nous a autant étonnés que rendus heureux. Rares sont les libraires qui vont vers les auteurs pour obtenir leur création et cela est déjà une belle et encourageante réussite pour cette première édition", conclut Julien.

Passionné(e)s de mode? "Griffé" vous attend en précommande sur https ://fr.ulule.com/revue-griffe/ !