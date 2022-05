"Chaque jour de la semaine, il y aura un débat ou une autre activité. Qu’on soit convaincu ou pas par l’Europe, il s’agit de mieux comprendre son fonctionnement", indique le bourgmestre péruwelzien Vincent Palermo.

Cette semaine est organisée par la Ville et Europe Direct Hainaut, service de la Province de Hainaut.

Au programme, lundi 9 mai à 18h, une soirée de lancement au Domaine d’Arondeau, à Roucourt avec au menu "L’importance de l’Europe en matière de sécurité et de développement économique". La conférence sera suivie d’un cocktail. Le mardi 10 mai, Louis Michel sera à Arrêt 59 à 18h30 et évoquera "L’Europe, outil nécessaire aux citoyens, entreprises et associations".

Le mercredi 11 mai, Benoît Lutgen partira à la rencontre des agriculteurs et visitera l’institut du Bon Pasteur à Bury. Le jeudi 12 mai est programmée une rencontre entre Olivier Chastel et les étudiants de Saint-Charles avant une visite de la brasserie Caulier

Enfin, le vendredi 13 mai, la députée européenne Saskia Bricmont rencontrera les étudiants de l’athénée royal tandis qu’un stand de sensibilisation à l’Europe sera accessible sur le marché.

"Ne boudons pas notre plaisir, c’est une chance de pouvoir organiser cette semaine de l’Europe", assure Vincent Palermo.