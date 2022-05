"Il s’agit de créer des partenariats entre pouvoirs locaux, établissements scolaires et clubs , souligne Jimmy Ababio. Le budget disponible est de 15 millions avec un montant maximum subsidiable pour chaque projet de 3 millions".

Le taux de subvention régional s’élève à 70% du montant maximum subsidiable, le solde devant être financé par le porteur de projet, en l’occurrence ici la commune.

"Nous avons pas mal de clubs en difficultés sur l’entité et qui cherchent des terrains, comme le hockey, explique Jimmy Ababio. Nous avons dû faire face à un certain exode sportif. Nous n’avons plus de judo et plus de rugby, tandis que le tennis ne peut se pratiquer que l’été dans notre commune. Il y a aussi des risques de conflits horaires entre les clubs et les stages de la commune."

L’échevin des Sports, Xavier Brou (MR), est conscient que les clubs ont souffert: "La commune les a aidés et nous maintenons les salles gratuites. Beaucoup de sportifs péruwelziens reviennent. Les volleyeuses sont championnes, le tennis de table portera le haut fanion avec sans doute une équipe en N1. Maintenant, la crise énergétique a un coût et il y a des priorités. La nôtre va être d’installer des aires de jeux et des appareils de fitness. Pour 2022, nous n’avons pas rentré de candidature. Nous n’aurions de toute façon pas eu 100% de subsides."

Jimmy Ababio n’en démord pas: "On a loupé le coche. On aurait pu rénover la salle de la Roë. On a des terrains, comme face au cimetière de Péruwelz, qui pourraient être utilisés."

Espace multisport dans le parc

Le bourgmestre estime que les contraintes budgétaires ne permettent pas d’envoyer de la poudre aux yeux. "Si on rénovait la Roë, les écoliers et les clubs seraient privés de salle pendant un an. Si on avait une nouvelle salle, pourrait-on faire plus de sport et la remplir totalement? Sans doute que non. On continue à aider les clubs du territoire. Soyons créatifs. Pour le hockey, on va peut-être arriver à un partenariat avec un privé. Pour une nouvelle salle, la Ville devrait débourser 30% d’un investissement de 3, 4, voire 5 millions. Le budget le plus bas, ce serait 30% de 3 millions à débourser.

On va aménager un espace multisport dans le parc De Keyser, un espace gratuit pour les jeunes. On va placer des éléments pour faire du sport dans le parc. Par ailleurs, dans l’école de Bury, il y aura une salle polyvalente. Donc, non, nous n’avons pas raté le coche."

Sylvie Platteau (MR) se demande s’il n’y a pas moyen de mettre les clubs autour d’une table pour repenser un peu l’occupation des salles, "en faisant preuve de solidarité les uns envers les autres."