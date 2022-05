©ÉdA

"La réaffectation de cette ancienne filature, rachetée en 2005, a fait l’objet de nombreuses tergiversations" , comme l’a rappelé le bourgmestre Vincent Palermo.

Aujourd’hui, le résultat est là. L’investissement se chiffre à environ 2 millions d’euros. "Mais y a-t-il un prix pour la dignité? , a lancé Georges Hocq, président du CPAS. Il s’agit d’un bel outil pour notre personnel au profit du citoyen. Les personnes que nous recevons ici pourront être reçues dignement et discrètement."

Il est vrai que de nombreux bureaux ont été aménagés pour traiter les différentes problématiques des demandeurs en toute discrétion.

450 personnes par mois

"450 personnes se présentent chaque mois au CPAS" , a fait remarquer Christopher Desmet, directeur général f.f.

Séquence émotion aussi au moment de mettre à l’honneur celui qui partira officiellement à la retraite dans un mois, à savoir Charles-Henri Bourdon, secrétaire du CPAS depuis 1987 et devenu en 2013, suite à la réforme des grades légaux, directeur général du CPAS. Un vibrant hommage lui a été rendu par toutes les personnes présentes et les larmes qui perlaient sur les visages en disaient long sur l’attachement à cet homme reconnu pour sa rigueur et ses connaissances.