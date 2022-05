Cette fois, c’est en partenariat avec la Ville de Péruwelz et la zone de secours de Wallonie picarde que la section Coiffure de l’établissement ouvrira prochainement ses portes pour s’occuper de vos chevelures, le tout pour la bonne cause: "Les 6, 9, 10 et 12 mai toute la journée ainsi que les 17 et 20 juin, nos étudiants de 5e, 6eet 7e année recevront ceux qui le souhaitent pour mettre en avant les divers apprentissages de leur formation, et ce durant toute la journée. Cette initiative est réalisée au profit des sinistrés ukrainiens puisque la totalité des bénéfices leur sera destinée" , commente Laurence Hennebert, professeure de la section coiffure à l’A.R.P.

Après des actions notamment en faveur des Battantes de Quevaucamps ou encore L’île en soi, l’école péruwelzienne avait à cœur de continuer ses démarches caritatives avec une œuvre étroitement liée à l’actualité: "Nous continuons de venir en aide comme nous le pouvons à d’autres associations mais, dans ce cas, nous avons voulu suivre une actualité forte de notre quotidien. La plupart du temps nous récupérons du matériel que nous donnons et, cette fois, nous voulions faire les choses autrement. C’est pourquoi l’idée de mettre en avant nos élèves et professeurs nous est venue à l’esprit" , continue la pétillante professeure.

De l’expérience pour les jeunes

Cette action, c’est aussi le moyen de mettre en avant le savoir-faire des élèves de l’athénée royal: "Les étudiants vont également apprendre ce qu’est le travail réel, avec de vrais clients car il est bien différent de celui sur mannequin. Gestion des rendez-vous, politesse, amabilité et surtout écoute du client, il s’agit d’une première expérience professionnelle pour nos jeunes" , explique Gaëtane Clément, cheffe d’atelier du côté de la section professionnelle.

Rendez-vous au 5 de la rue du Berceau, à Péruwelz. Et pour votre réservation rien de plus simple: un simple coup de fil au 069/ 75.65.17 ou 069/ 77.95.51.